Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach körperlicher Auseinandersetzung - Bundespolizei nimmt 5 Jugendliche in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Sonntagabend (28. Juni) im Hauptbahnhof Münster insgesamt fünf Minderjährige in Gewahrsam genommen.

Kurz vor Mitternacht gerieten die beiden Jugendlichen auf einem Bahnsteig in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, in dessen weiteren Verlauf der Ältere auf den Jüngeren einschlug.

Die durch einen Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden Streithähne sowie drei weitere Minderjährige (16,16 und 17 Jahre alt) noch am Bahnsteig fest.

Nach der der Überprüfung der Personalien und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten und den zuständigen Wohngruppen wurde alle Minderjährigen in Gewahrsam genommen und von der Wache abgeholt.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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