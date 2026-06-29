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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach körperlicher Auseinandersetzung - Bundespolizei nimmt 5 Jugendliche in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Sonntagabend (28. Juni) im Hauptbahnhof Münster insgesamt fünf Minderjährige in Gewahrsam genommen.

Kurz vor Mitternacht gerieten die beiden Jugendlichen auf einem Bahnsteig in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, in dessen weiteren Verlauf der Ältere auf den Jüngeren einschlug.

Die durch einen Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden Streithähne sowie drei weitere Minderjährige (16,16 und 17 Jahre alt) noch am Bahnsteig fest.

Nach der der Überprüfung der Personalien und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten und den zuständigen Wohngruppen wurde alle Minderjährigen in Gewahrsam genommen und von der Wache abgeholt.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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