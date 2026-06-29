Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung: Bundespolizei vollzieht Gewahrsam!

Dortmund (ots)

Am Morgen des 29. Juni trafen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof auf einen Mann. Nachdem er Widerstand gegen die Polizisten geleistet hatte, missachtete er den Platzverweis, bespuckte und beleidigte einen Reisenden, sodass die Beamten den Platzverweis letztendlich mit Zwang durchsetzen mussten.

Gegen 01:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte den 38-Jährigen vor einer Supermarktfiliale am Dortmunder Hauptbahnhof erstmals fest. Vorausgegangen war eine lautstarke, verbale Auseinandersetzung. Da sich der deutsche Staatsbürger nicht beruhigen ließ und sich weigerte, sich auszuweisen, führten ihn die Beamten zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin verweigerte der in Werne Wohnende jegliche Kooperation, woraufhin ihn die Einsatzkräfte an den Armen ergriffen. Er riss sich aus dem Griff los und stemmte sich gegen die Laufrichtung. Die Polizisten brachten ihn daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Nach erfolgter Belehrung in den Diensträumen stellten die Polizisten die Identität des Beschuldigten zweifelsfrei mittels eines Fingerabdruckscans fest. Zum Sachverhalt wollte er sich nicht äußern, sodass ihn die Beamten mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof entließen. Nur wenige Stunden später, gegen 03:50 Uhr, meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig zu Gleis 31, bei der sich der Deutsche wieder auffällig verhielt. Er beleidigte einen 27-Jährigen verbal und spuckte ihm ins Gesicht. Da er sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam.

In beiden Fällen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein.

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