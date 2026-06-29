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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Widerstand und tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Hamm (ots)

Gleich zweimal negativ aufgefallen ist am Sonntag (28. Juni) ein 27-jähriger Mann am Hauptbahnhof Hamm.

Am Nachmittag hielt sich der Mann unerlaubt im Gleisbereich auf. Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierten daraufhin die Bundespolizei. Da er die Einsatzkräfte zur Identitätsfeststellung auf der Wache nicht freiwillig begleiten wollte und Widerstand leistete, wurde er gefesselt. Auf dem Weg zur Wache versuchte er mehrfach, die Einsatzkräfte zu treten. Nach dem die Personalien des Bulgaren festgestellt wurden, konnte er die Wache wieder verlassen.

Nur wenige Stunden später trat der 27-Jährige erneut am Hauptbahnhof in Erscheinung. Mit einer Holzlatte bedrohte er Reisende am Busbahnhof. Bei Eintreffen der Bundespolizisten, ging er direkt bedrohlich auf die Beamten zu. Die Aufforderung, stehen zu bleiben und die Holzlatte niederzulegen, ignorierte der Mann. Daraufhin wurde Pfefferspray eingesetzt und der Bulgare nach einem vergeblichen Fluchtversuch erneut gefesselt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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