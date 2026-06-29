PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 72 Stunden an der Grenze - 6 Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte innerhalb der letzten 72 Stunden gleich 6 Haftbefehle vollstrecken. Die Festnahmen wurden sowohl an den Bahnhöfen als auch an den Autobahnen BAB 44 und BAB 4 durchgeführt. Hier zusammenfassend dargestellt: Freitag, 26.06.26, gegen 12:00 Uhr am Bahnhof Rothe Erde. Ein 31-jähriger Deutscher. Ausgeschrieben wegen Diebstahl. 300,- EUR oder 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Person war zahlungsunfähig und wurde somit der JVA AC zugeführt. Freitag, 26.06.26, gegen 16:35 Uhr. Nach Einreise mit grenzüberschreitendem Zug aus Belgien am Aachener Hbf. Ein 37-jähriger Afghane. Verurteilt wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise. 2400,- EUR oder 59 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Person zahlungsunfähig und somit ebenfalls zur JVA Aachen verbracht, Samstag, 27.06.26, gegen 10:00 Uhr. Nach Einreise über die BAB 44 aus Belgien kommend. Ein 41-jähriger Syrer. Verurteilt wegen Urkundenfälschung sowie vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis. 1800,- EUR oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Person konnte zahlen und wurde nach Abschluss aller Maßnahmen auf freiem Fuß belassen. Samstag, 27.06.26, gegen 16:30 Uhr. Am Hauptbahnhof Aachen. Ein 25-jähriger Deutscher. Abgängig aus der LVR-Klinik Bedburg. Person wurde durch die zuständigen Behörden vor Ort übernommen und rücküberstellt. Samstag, 27.06.26, gegen 22:15 Uhr. Nach Einreise mittels grenzüberschreitendem Reisebus aus Belgien. Ein 22-jähriger Afghane. Hier lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die Person steht in dringendem Tatverdacht des unerlaubten Besitzes und Führens von Schusswaffen sowie des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, von wo aus er dem Haftrichter vorgeführt wird. Sonntag, 28.06.26, gegen 12:30 Uhr. Nach Einreise aus Belgien über die BAB 44 als Beifahrer. Ein 32-jähriger Kosovare. Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. 720,- EUR oder 12 Tage Haft. Person konnte vor Ort bezahlen. Ihm wurde im Anschluss die Einreise nach Deutschland aufgrund fehlender Einreisevoraussetzungen verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 12:49

    BPOL NRW: Ladendieb greift Detektiv an - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Dortmund (ots) - Am Abend des 27. Juni griff ein mutmaßlicher Ladendieb nach einem Diebstahl in einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof einen Ladendetektiv an. Die Bundespolizei nahm den 28-jährigen Algerier vorläufig fest und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Gegen 21:10 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Drogerie die Bundespolizei über einen ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 12:48

    BPOL NRW: Mit Drogen durch den Bahnhof: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Dortmund (ots) - Am 26. Juni nahmen Bundespolizisten einen Mann fest, der eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel bei sich trug. Gegen 16:40 Uhr trafen die Beamten den polnischen Staatsbürger im Dortmunder Hauptbahnhof an. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete der 52-Jährige verneinend. Jedoch versuchte der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren