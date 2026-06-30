Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 13-Jährige sexuell belästigt

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag (23.6.) in der Wilhelminenstraße ein bislang unbekannter Täter eine 13-Jährige sexuell belästigte, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

zwischen 14 und 15 Uhr soll der Unbekannte unvermittelt auf die 13-Jährige zugegangen sein und sie sexuell belästigt haben, indem er ihr ungewollt einen Wangenkuss gab. Anschließend suchte er in unbekannte Richtung das Weite.

Der Täter soll circa 50 bis 60 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß sein. Er soll auffällige unhygienische Zähne haben und eine Glatze tragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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