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POL-DA: Kreis Bergstraße/Odenwaldkreis: Motorradkontrollen der Polizei/Drei Bikern und einem Autofahrer Weiterfahrt untersagt

POL-DA: Kreis Bergstraße/Odenwaldkreis: Motorradkontrollen der Polizei/Drei Bikern und einem Autofahrer Weiterfahrt untersagt
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Kreis Bergstraße/Odenwaldkreis (ots)

Am Samstag (27.06.), in der Zeit zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, fanden im Kreis Bergstraße und im Odenwaldkreis an wechselnden Kontrollörtlichkeiten im Rahmen der Sicherheitskooperation der Länder Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, sowie mit Unterstützung geschulter Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelhessen, gezielte technische Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs statt. In die Kontrollmaßnahmen waren auch zivile Motorradstreifen eingebunden. Trotz der hohen Temperaturen waren viele Motorradfahrer unterwegs. Insbesondere im Frühling und in den Sommermonaten kommt es auf den stark frequentierten Strecken in Südhessen immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und zu schnellem Fahren von Motorradfahrern.

Insgesamt wurden 101 Fahrzeuge kontrolliert, davon 93 Kräder, fünf Autos, zwei E-Scooter und auch ein Lastwagen. 62 davon wurden beanstandet. 14 Fahrer konnten mit einer Mängelkarte die Kontrollstelle wieder verlassen und müssen nun die zeitnahe Behebung der festgestellten Mängel bei der Polizei nachweisen. Bei den übrigen Kontrollierten wurden 42 Ordnungswidrigkeitenverfahren und sechs Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Aufgrund von technischen Veränderungen musste drei Kradfahrern und einem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt werden. Bei dem kontrollierten Pkw war eine unzulässige Rad-/Reifenkombination montiert, die drei Maschinen waren technisch verändert. In einem Fall war eine LED-Leuchtanlage ohne Zulassung verbaut, ein zweites Krad hatte eine Bremsscheibe ohne Typengenehmigung montiert und bei einem dritten Motorrad war das Kennzeichen so angebracht, dass es nicht ausreichend ablesbar war. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen wurden vier Verstöße festgestellt. Auf einen der hierbei gemessenen Biker kommt nun ein Fahrverbot zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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