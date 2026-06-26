Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Juist - Pärchen mit Hund gesucht

Aurich - Autos beschädigt

Wiesmoor- Berauscht gefahren

Norden - Treppe beschädigt und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nach einer Körperverletzung am Donnerstag auf Norderney sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen joggte ein bislang unbekannter Mann gegen 19.35 Uhr auf der Fahrbahn der Straße Am Leuchtturm in Richtung Ostheller. Ein entgegenkommender 47-jähriger Fahrradfahrer wies den Jogger darauf hin, dass er den Gehweg nutzen könne. Daraufhin holte der unbekannte Jogger unvermittelt aus und schlug dem 47-Jährigen mit der Hand gegen die Brust. Der Mann lief anschließend weiter. Der Jogger wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß - ungefähr 30 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - bekleidet mit einem neonorangefarbenen Sportshirt, einer kurzen schwarzen Sporthose und Turnschuhen

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04932 92980 bei der Polizei Norderney zu melden.

Juist - Pärchen mit Hund gesucht

Die Polizei bittet im Rahmen von Ermittlungen zu einem Vorfall am Donnerstag, 11. Juni, auf Juist um Hinweise auf einen Mann und eine Frau mit Hund. Gegen 16.30 Uhr sollen die beiden Personen mit einem schwarz-braun-beigefarbenen Hund auf der Billstraße zwischen dem Spielplatz "Im Loog" und der Wetterschutzhütte aus Richtung der Jugendherberge gelaufen sein. Hintergrund der polizeilichen Ermittlungen ist eine sexuelle Belästigung zum Nachteil eines Kindes. Der Mann und die Frau können möglicherweise weitere Hinweise geben. Der Mann wird beschrieben als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit einer kräftigen Statur und einer Brille. Er trug eine dunkelblau-schwarze Jacke mit Kapuze und roten Streifen auf der Schulter. Die Kapuze hatte einen rötlichen Reißverschluss. Die Frau trug eine auffällige, türkisfarbene Jacke. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Autos beschädigt

In Aurich haben unbekannte Täter Reifen von zwei Fahrzeugen beschädigt. Auf einem Parkplatz in der Horumer Straße wurde jeweils ein Reifen eines weißen Citroen und eines grauen Honda zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 8 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor- Berauscht gefahren

Polizeibeamte haben am Mittwochabend in Wiesmoor einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Freilichtbühnenstraße stellten die Beamten fest, dass der 41 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Norden - Treppe beschädigt und geflüchtet

Die Polizei Norden sucht nach einer Unfallflucht am Mittwoch Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Osterstraße zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr gegen die gemauerten Treppenstufen eines Nebengebäudes der dortigen Kirche. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

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