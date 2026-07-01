Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260701 - 0830 Frankfurt - Gallus: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Montag (29. Juni 2026) auf Dienstag (30. Juni 2026) einen 26-jährigen Einbrecher in einem Einkaufsmarkt fest.

Die Meldung über einen Einbruch in einem Einkaufsmarkt auf der Mainzer Landstraße erreichte die Polizei gegen 04:25 Uhr. Kurz darauf trafen mehrere Polizisten vor Ort ein, die den Mann in dem noch unbeleuchteten Einkaufsmarkt festnahmen. Er äußerte spontan gegenüber den Polizisten, dass er aus seiner Sicht regulär in besagtem dunklen Einkaufsmarkt einkaufen würde; die Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und das Fertigen einer Strafanzeige gegen ihn verhinderte diese Aussage natürlich nicht.

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