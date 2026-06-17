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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Themar/Hildburghausen (ots)

Samstag zwischen 09:15 Uhr und 10:25 Uhr parkte ein Autofahrer seinen silberfarbenen Pkw Opel Astra bei einer Apotheke in der Ernst-Thälmann-Straße in Themar, einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen und einem Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen. Als er an der letzten Örtlichkeit seinen Einkauf einräumen wollte, stellte er einen Sachschaden rechtsseitig an seiner Heckstoßstange fest. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Im angegebenen Zeitraum stieß ein bislang unbekannte Fahrzeugführer dagegen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0146915/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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