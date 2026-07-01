Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Westend: Betrüger bringen falsche QR-Codes an Parkautomaten an - Warnmeldung

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (30. Juni 2026) meldete ein Zeuge einen sogenannten Phishing-Aufkleber auf einem Parkautomaten in der Fichardstraße.

Die Beamten überprüften den gemeldeten Automaten und stellten fest, dass unbekannte Täter einen QR-Code der Firma "easypark" überklebt hatten. Aufgrund des Vorfalls überprüften die Beamten weitere Automaten in räumlicher Nähe und stellten mindestens sieben weitere sogenannte Phishing-Aufkleber an Automaten in der Fichardstraße, im Grüneburgweg, in der Eschersheimer Landstraße, der Finkenhofstraße sowie im Bornwiesenweg fest.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die auch als "Quishing" bezeichnet wird. Betrüger suchen gezielt nach QR-Codes, die regulär für Bezahlungen genutzt werden, z.B. bei Parkautomaten, und überkleben diese mit gefälschten QR-Codes. Scannt man nun den gefälschten QR-Code gelangt man auf eine täuschend echt aussehende Internetseite, auf welcher man aufgefordert wird, Kreditkarteninformationen einzugeben. Durch die Eingabe und Bestätigung kommt es nun entweder unwissentlich zur Freigabe von Überweisungen oder es kommt im Nachgang zur unrechtmäßigen Nutzung der Kreditkarte mit den übermittelten Daten.

Bei Nutzung von QR-Codes, die zu Bezahlseiten weiterleiten, bittet die Polizei um erhöhte Vorsicht:

- Achten Sie darauf, dass der QR-Code Teil der offiziellen Beschriftung ist, und nicht aufgeklebt wurde - Achten Sie darauf, ob der Name der Internetseite zum jeweiligen Anbieter passt und ob die Endung der Domain schlüssig ist (z.B. .de oder .com) - Teilen Sie keine Passwörter oder Ihre PIN auf diesem Wege

Im Zweifel, bei Auffälligkeiten oder Unsicherheiten, kontaktieren Sie die Polizei.

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