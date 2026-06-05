Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: +++ Frontalzusammenstoß Iggelheimer Straße +++ Drei Verletzte +++ Straße voll gesperrt +++ Umfahren Sie den Bereich +++

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Speyer (ots)

In Höhe der Zufahrt NATO-Straße kam es heute Abend, am 05. Juni 2026, zu einem Frontalzusammenstoß von von zwei Pkw. Alle drei Insassen wurden dabei verletzt, zwei davon glücklicherweise nur leicht. Dennoch wurden alle vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Da auch ein Grünstreifen davon betroffen war, wurde die Untere Wasserbehörde in die Gefahrenabwehr einbezogen.

Wie es zu dem Unfall kam, bei dem Bundeswehrangehörige Erste Hilfe leisteten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Bitte umfahren Sie den Bereich, denn die Strecke zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim ist noch voraussichtlich bis 21:30 Uhr voll gesperrt.

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