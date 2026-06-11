Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Unfall auf Baustelle in Speyer: Person eingeklemmt!

Speyer (ots)

Die Feuerwehr wurde zu einem Unfall auf einer Baustelle in die Speyerer Armbruststraße alarmiert, bei dem eine Person durch das Verrutschen von Schalungsteilen getroffen und eingeklemmt wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die verletzte Person bereits durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte zunächst die verrutschten Schalungsteile, um weitere Gefahren für den Patienten sowie die Einsatzkräfte auszuschließen.

Anschließend wurde die eingeklemmte Person in enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst schonend aus ihrer Zwangslage befreit. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Patient zum bereitstehenden Rettungswagen gebracht. Dort übernahm der Notarzt die weitere medizinische Versorgung des Verletzten, bevor dieser zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie die Polizei im Einsatz. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die zuständigen Stellen übergeben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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