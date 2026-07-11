Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Badeunfall im Binsfeld - Suche nach vermisster Person nach mehreren Stunden ergebnislos abgebrochen

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Speyer (ots)

Pressemitteilung

Speyer, 11.07.2026

Am späten Mittag des 11. Juli 2026 wurden Feuerwehr, Facheinheiten und Schnelleinsatzgruppen zum Binsfeld bei Speyer alarmiert. Zuvor war über eine Notrufsäule gemeldet worden, dass eine Person im Wasser untergegangen und vermutlich ertrunken sei.

Unmittelbar nach der Alarmierung befanden sich Rettungsschwimmer des vor Ort ansässigen DLRG Speyer im Wasser und nahmen die Suche nach der vermissten Person auf. Unter der Einsatzleitung des Brand- und Katastrophenschutzes Speyer wurden in der Folge umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet:

- Taucher der Feuerwehr Ludwigshafen - Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung Speyer - Facheinheit Wasserschutz mit Sonartechnik zur Gewässerabsuche - Schnelleinsatzgruppe Sanität, die den Rettungsdienst vor Ort ablöste

Trotz intensiver Suche über mehrere Stunden und dem Ausschöpfen aller zur Verfügung stehenden technischen und personellen Mittel konnte die vermisste Person nicht gefunden und somit nicht gerettet werden. Der Rettungseinsatz wurde daraufhin ergebnislos abgebrochen.

Im Anschluss an den Abbruch des Rettungseinsatzes hat die Kriminalpolizei die weiteren Maßnahmen übernommen. Sie wird nun die weiteren Schritte zur Bergung der Person sowie zur Klärung des Unfallhergangs koordinieren.

Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Hinweis an die Medien:

Wir bitten um Verständnis dafür, dass zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person derzeit keine Angaben zu Identität oder weiteren persönlichen Daten gemacht werden.

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