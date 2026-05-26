Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Einsatzübung der ELW Gruppe: Bodenfeuer in der Gemarkung Eversen

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Eversen (ots)

Mitte Mai führte die ELW-Gruppe der Stadt Bergen eine umfangreiche Einsatzübung in der Gemarkung Eversen durch. Angenommen wurde ein Bodenfeuer, das sich aufgrund trockener Witterung und der altbewachsenen Waldflächen rasch ausbreitete. Die Lage entwickelte sich dynamisch und forderte die eingesetzten Kräfte sowohl taktisch als auch organisatorisch.

Zur Koordination des Übungsszenarios wurde im Feuerwehrhaus Eversen eine örtliche Einsatzleitung eingerichtet. Von hier aus trafen die Führungskräfte sämtliche Entscheidungen, priorisierten Maßnahmen und steuerte die eingesetzten Einheiten im Gelände.

Die ELW-Gruppe übernahm dabei zentrale Unterstützungsaufgaben:

- Lagedarstellung auf Karten und digitalen Systemen - Informationsbeschaffung zu Wetter, Gelände, Wasserentnahmestellen und Einsatzmitteln - Fernmeldewesen als Kommunikation zu den eingesetzten Kräften und Dokumentation

Fachlich begleitet wurde die Einsatzleitung von den Waldbrandbeauftragten Martin Böker und Jost Schonlau, die ihr Wissen zur Vegetation einbrachten und wertvolle Hinweise zur Einsatztaktik gaben.

Der Abschnittsleiter Ulf Heinemann verschaffte sich vor Ort ein umfassendes Bild der Schadenslage sowie der eingeleiteten Maßnahmen.

Die Übung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine strukturierte Führungsorganisation und eine funktionierende Kommunikation bei Großschadenslagen sind. Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit: Die Abläufe griffen gut ineinander, und wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Einsätze konnten gewonnen werden.

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