Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Zwei Einsätze für die Ortsfeuerwehr Bergen am Abend

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bergen (ots)

Am späten Abend des 24.03.2026 wurde die Ortsfeuerwehr Bergen um 22:34 Uhr zu einem brennenden Holzpolter in die Celler Straße alarmiert. Auf der Anfahrt war bereits deutlicher Feuerschein sichtbar. Vor Ort brannte eine Fläche von ca. 2000 qm Buschwerk. Das Feuer wurde mit zwei D-Strahlrohren gelöscht.

Noch während der wiederherstellung der Einsatzbereitschaft piepten die digitalen Meldeempfänger um 23:25 Uhr erneut. In der Seymourstraße brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Hier erfolgte die Brandbekämpfung unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr, teilweise unter Einsatz von Schaummittel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell