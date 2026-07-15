Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Weinheimer Feuerwehr öffnet Wohnungstür und übernimmt Erstversorgung

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Mittwochabend zu einer Notfalltüröffnung nach Weinheim Sulzbach alarmiert. Nachbarn hatten Hilferufe aus einer Wohnung wahrgenommen und den Notruf 112 gewählt.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Da sich der Schlüssel von innen im Schloss befand, war ein Öffnen der Wohnung mit einem vorhandenen Schlüssel nicht möglich. Die Einsatzkräfte verschafften sich deshalb mit einer möglichst schonenden Türöffnung Zugang zur Wohnung.

Die Bewohnerin wurde in hilfloser Lage angetroffen und gerettet. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen ausgebildete Feuerwehrsanitäter die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurde die Patientin an den Rettungsdienst übergeben. Nach Abschluss des Einsatz wurde die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim übergeben.

Die Feuerwehr Weinheim freut sich, dass sich die Anrufer trotz anfänglicher Unsicherheit für den Notruf entschieden haben. Viele Menschen zögern in solchen Situationen, weil sie befürchten, die Lage falsch einzuschätzen. Genau dafür ist der Notruf jedoch da. Wer Hilferufe hört oder andere Anzeichen wahrnimmt, die auf eine mögliche Notlage hindeuten, sollte die 112 wählen. Die Leitstelle Rhein-Neckar bewertet die Situation gemeinsam mit dem Anrufer und entscheidet über die erforderlichen Maßnahmen. Im vorliegenden Fall führte der Anruf dazu, dass der Bewohnerin schnell geholfen werden konnte. Lieber einmal einen möglichen Notfall melden, als eine hilfsbedürftige Person unentdeckt zu lassen.

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