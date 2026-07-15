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Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr entfernt Ring von Finger

FW Weinheim: Feuerwehr entfernt Ring von Finger
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Weinheim (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatzbild musste die Feuerwehr Weinheim in den letzten fünf Tagen bereits zwei mal anrücken um Hilfe zu leisten.

Bereits am Freitag, den 10.7. wurden die Kräfte der Weinheimer Feuerwehr in die Notaufnahme der GRN Klinik gerufen. Dort musste en Ring von einem Finger entfernt werden.

Gestern kam es erneut zu diesem, doch recht seltenen Fall an Einsatzlage für die Feuerwehr. Da das Equipement der Klinik keinen Erfolg hatte, musste die Feuerwehr zur Untersützung kommen.

Die Patientin hatte sich den Unterarm verletzt. Infolge dessen schwoll der Finger um den Ehering so an, dass das entfernen ohne technische Mittel nicht mehr möglich gewesen ist.

Der Rüstwagen der Feuerwehr Weinheim ist auch für diese Fälle bestens gerüstet und hat für sowas Spezialwerkzeug. Da der Verusch des Teams aus dem Krankenhaus mit eigenen Mitteln nicht zum erfolg führte, griff die Feuerwehr unverzüglich zu einem Ringschneider.

Mit diesem Gerät konnte der Ring eingeschnitten, mit einer Zange geöffnet und letztendlich vom Finger entfernt werden. Nach etwa 15 Minuten konnte man diesen Erfolg verzeichnen und der Patientin somit Gutes tun.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim

Telefon: 0620182191
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

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