Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtragsmeldung: Vollsperrung der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz aufgehoben
Mutterstadt (ots)
Bezug: Unsere Pressemeldung, 27.03.2026 - 19:53 Uhr
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6245224)
Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde die Vollsperrung der BAB 61 um 00:20 Uhr aufgehoben. Die Autobahnpolizei Ruchheim wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.
Rückfragen bitte an:
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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PK Diamantopoulos
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein
Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
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