Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Gemeldeter Rauch in Sulzbach bestätigt sich nicht

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Bachgasse im Ortsteil Sulzbach alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten Einsatzkräfte Richtung des Vorgebirge aus, um die Ursache zu erkunden und eine mögliche Gefahrenlage auszuschließen.

Nach dem Eintreffen konnte im gemeldeten Bereich der Bachgasse weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Die Einsatzkräfte leiteten daraufhin eine umfassende Erkundung ein. Hierfür wurden die Bachgasse und der Bereich bis zum Schweizer Hof kontrolliert. Zusätzlich wurden Passanten befragt, die ebenfalls keine Rauchentwicklung oder einen Brand wahrgenommen hatten.

Da sich auch dort keine Feststellungen ergaben, wurde die Suche auf weitere Bereiche ausgeweitet. Unter anderem kontrollierte die Feuerwehr das Schützenhaus, den Sulzbacher Hof, den Waldparkplatz.

Im weiteren Einsatzverlauf gelang der telefonische Kontakt mit dem Anrufer. Dieser teilte mit, dass er die vermeintliche Rauchentwicklung von der Kreisverbindungsstraße aus beobachtet habe. Daraufhin wurde auch dieser Bereich sowie die Strecke zwischen Ortsausgang Sulzbach und der B38 / Saukopftunnel nochmals gezielt erkundet. Auch diese Überprüfung verlief ohne Feststellungen.

Nachdem sämtliche gemeldeten und naheliegenden Bereiche kontrolliert worden waren und sich an keiner Stelle Hinweise auf ein Schadensereignis ergaben, beendete die Weinheimer Feuerwehr den Einsatz.

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