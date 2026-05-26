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Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Alarm durch Bauarbeiten-Brandmelder löst aus

Weinheim (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Schule in der Bergstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nach erster Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Ein automatischer Rauchmelder hatte im Treppenraum des Altbaus ausgelöst. Ursache hierfür waren Renovierungsarbeiten, wodurch es zu einer unbeabsichtigten Staubentwicklung im Bereich der Anlage kam. Ein Schadensereignis lag zu keinem Zeitpunkt vor. Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Kontrolle des betroffenen Bereichs sowie das Zurückstellen der Brandmeldeanlage. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Betreiber übergeben. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Weinheim konnten ihre Anfahrt abbrechen. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge und 18 Feuerwehrangehörige.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim

Telefon: 0620182191
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

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