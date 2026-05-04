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Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Hund bei Thaleischweiler ausgesetzt

POL-PIWFB: Hund bei Thaleischweiler ausgesetzt
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Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstag, dem 02.05.2026, gegen 07:40 Uhr, wurde an der L 474 zwischen Thaleischweiler und Höheinöd, im Bereich der dortigen Bushaltestelle, von Passanten ein herrenloser Hund aufgefunden. Bei dem Hund handelt es sich um einen grauen Yorkshire-Mix, der in einem stark verwahrlosten Zustand war und vermutlich dort ausgesetzt wurde. Das Tier musste durch eine Tierärztin behandelt werden und befindet sich nun in der Obhut des Tierschutzes. Gegen den bisher unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetztes eingeleitet. Bei sachdienlichen Hinweisen wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel.: 0631 / 36915499 in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

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