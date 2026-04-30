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Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Holzbank im Klappertal entwendet

POL-PIWFB: Holzbank im Klappertal entwendet
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Waldfischbach-Burgalben (ots)

Von Mittwoch, den 22.04.26 auf Donnerstag, den 23.04.2026 wurde durch unbekannte Täter im Klappertal eine Holzsitzbank entwendet. Neben dem betonierten Rad- bzw. Wirtschaftsweg wurden Anfang April drei neue Holzbänke installiert, von denen nun eine entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-36915499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

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