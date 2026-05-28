Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Nach Schwächeanfall von Fahrbahn abgekommen

Dahn (ots)

Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr befuhr die 84-jährige Fahrerin eines VW Golf die B 427 von Hinterweidenthal kommend in Richtung Dahn. Zwischen den Gewerbegebieten Dahn 2 und Dahn 1 verlor sie vermutlich infolge eines Schwächeanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine ca. 3 m hohe Böschung hinunter und kam mit ihrem Fahrzeug im angrenzenden Wiesengelände zum Stehen. Die Fahrzeugführerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Das beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000.-Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die B 427 für rund eine Stunde phasenweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Dahn war ebenfalls mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell