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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht Outlet-Center/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Outlet-Centers ordnungsgemäß geparkten, silbernen PKW Toyota Prius. Hierbei wurden der vordere linke Kotflügel sowie die Fahrertür am Prius in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich derzeit unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen./pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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