POL-PIZW: Verunreinigung öffentlicher Spielgeräte
Zweibrücken (ots)
Zwischen dem 23.05.2026, 20:00 Uhr und dem 24.05.2026, 12:00 Uhr wurden durch Unbekannte Rutschen und andere Spielgeräte auf dem kleinen "Exe" mit Exkrementen verschmiert. Ein dauerhafter Schaden entstand nicht. |PIZW
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