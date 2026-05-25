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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verunreinigung öffentlicher Spielgeräte

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 23.05.2026, 20:00 Uhr und dem 24.05.2026, 12:00 Uhr wurden durch Unbekannte Rutschen und andere Spielgeräte auf dem kleinen "Exe" mit Exkrementen verschmiert. Ein dauerhafter Schaden entstand nicht. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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