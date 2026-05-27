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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Bundesautobahn 8 für mehr als drei Stunden voll gesperrt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, kurz vor 07.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ernstweiler und Homburg-Einöd ein Verkehrsunfall. Die 24-jährige Fahrerin eines PKW befuhr den rechten Fahrstreifen und wechselte aufgrund eines liegengebliebenen Pannenfahrzeugs ca. 300 bis 400 Meter vor der Anschlussstelle Homburg-Einöd auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Kleintransporter, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000.- Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. An dem Pannenfahrzeug, welches aufgrund eines technischen Defektes liegengeblieben war, konnten auslaufende Betriebsstoffe in Form von Dieselkraftstoff und Öl festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde die Bundesautobahn in diesem Bereich durch die Autobahnmeisterei für Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Das Pannenfahrzeug wurde abschleppt, der Verkehr an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler abgeleitet. Die Sperrung dauerte dreieinhalb Stunden an. /pizw

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Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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