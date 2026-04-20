Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, 18.04.2026 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rangieren gegen einen in der Straße "Im Tempel" geparkten, schwarzen PKW Ford Fiesta und beschädigte diesen an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Schaden dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Führer des unfallverursachenden Fahrzeugs, bei dem es sich aufgrund der vorliegenden Spurenlage um einen weißen Lieferwagen handeln könnte, unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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