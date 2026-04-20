Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drei E-Bikes aus Garage entwendet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.04.2026 auf Sonntag, 19.04.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer verschlossenen Garage am unteren Hornbachstaden drei E-Bikes der Marken Specialized und Cube. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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