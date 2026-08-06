Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heckenbrand abgelöscht

Feuerwehr rät zu Vorsicht

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Aurich-Kirchdorf (ots)

Durch Abflammarbeiten ist am Mittwochvormittag eine Thujahecke im Middelburger Weg in Brand geraten. Das Feuer drohte durch den Verlauf des Gebüsches auch auf eine Garage überzugreifen, weshalb Anwohner umgehend den Notruf verständigten. Zeitgleich leiteten sie erste Löschmaßnahmen ein. Die Flammen konnten so bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Haxtum bereits erfolgreich eingedämmt werden. Unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Heckenabschnitt noch einmal umfassend. Nachlöscharbeiten waren letzten Endes nicht mehr erforderlich.

Die Auricher Feuerwehren raten im Zuge derartiger Ereignisse stets dazu, Arbeiten mit offenem Feuer nur unter größter Vorsicht und mit sofort greifbaren Löschmitteln durchzuführen. In der Nähe von Vegetation jeglicher Art sollte angesichts der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse gänzlich darauf verzichtet werden. Insbesondere Thuja und andere Koniferen fangen aufgrund von durchgetrocknetem Holz und leicht entzündlichen Ölen oftmals überraschend schnell Feuer, das sich rasant ausbreiten und angrenzende Gebäude oder sonstige Objekte gefährden kann.

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