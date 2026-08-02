FW-AUR: Vollgelaufenen Keller entleert
Aurich-Wiesens (ots)
Der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Wiesens ist am Samstagmittag telefonisch von einem Anwohner über einen Wassereintritt in einem Keller informiert worden, der wohl durch kräftige Regenschauer am Vortag entstanden war. Bei der Inaugenscheinnahme vor Ort stellte sich heraus, dass die Hausbewohner die eingedrungene Wassermenge mit ihren eigenen Mitteln nicht beseitigen konnten. Weitere Einsatzkräfte mit dem Löschgruppenfahrzeug wurden daraufhin zur Einsatzstelle nachgefordert. Mit Unterstützung eines Nasssaugers entfernten die Feuerwehrleute das Wasser in der Folge weitestgehend aus den Räumlichkeiten. Der Zugang erfolgte dabei über ein geeignetes Kellerfenster. Nach rund 50 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.
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