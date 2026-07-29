Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Wasser dringt aus Wohnung

Aurich (ots)

Die Auslösung eines Rauchmelders hat am Mittwochmorgen auf einen Wasserschaden aufmerksam gemacht, zu dem es in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Habbo-Apken-Straße gekommen war. Heißes Wasser trat in den derzeit unbewohnten Räumlichkeiten aus, der dabei entweichende Dampf ließ einen installierten Warnmelder anschlagen und die Bewohner des Gebäudes hellhörig werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich verschafften sich einen Zugang in die Wohnung, lokalisierten die Austrittsstelle und konnten weiteres Nachfließen durch Abdrehen des Haupthahns stoppen.

Weil das Wasser bereits in den Treppenraum sowie durch die Gebäudedecke in zwei darunterliegende Wohnungen eindrang, schaltete der hinzugerufene Energieversorger das gesamte Wohnhaus vorerst stromlos. Mit einem von der Feuerwehr Haxtum nachgeforderten Nasssauger entfernten die Kräfte das im Dachgeschoss ausgetretene Wasser in der Folge weitmöglichst, um weitere Schäden zu unterbinden. Rund eine Stunde waren die Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Der zuständige Hausservice nahm sich der weiteren Folgenbehebung an.

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