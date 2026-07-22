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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldealarm in Firma

Aurich (ots)

Kein Auslösegrund ließ sich am Dienstagnachmittag für einen Feueralarm feststellen, der innerhalb eines Gewerbeobjektes an der Jadestraße aktiviert worden war. Durch die Brandmeldeanlage verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich waren gegen 15:25 Uhr zu dem Gebäudekomplex ausgerückt. Während der Erkundungsmaßnahmen fanden die Feuerwehrleute zwar den ursächlichen Rauchmelder vor, dessen Auslösung jedoch nicht aufgeklärt werden konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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