FW-AUR: Piepton-Wahrnehmung führt zu Notruf
Aurich-Walle (ots)
Ein alarmierender Heimrauchmelder hat am Dienstagvormittag in der Hohegohlstraße Aufmerksamkeit erregt. Die Feuerwehr Walle und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich rückten infolge des abgesetzten Notrufs aus. Schon unmittelbar nach dem Eintreffen fanden die Feuerwehrleute den piependen und offenbar ausgesonderten Rauchmelder im Außenbereich eines Wohnhauses vor. Zu einem Feuer war es nicht gekommen, sodass der Einsatz mit der Außerbetriebnahme des Geräts beendet werden konnte.
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