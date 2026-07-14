FW-AUR: Piepton-Wahrnehmung führt zu Notruf

Aurich-Extum (ots) - Die Feuerwehr Haxtum und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich rückten in den Montagmittagsstunden zu einer Schule am Extumer Weg aus. Zuvor war die Brandmeldeanlage des Objektes bei der Kooperativen Regionalleitstelle in Wittmund aufgelaufen. Vor Ort ließ sich die Auslösung des Feueralarms auf zwei Rauchmelder zurückführen, ein Brand in den leicht aufgeheizten Räumlichkeiten jedoch nicht feststellen. Die Einsatzstelle wurde kurz darauf an ...

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