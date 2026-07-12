Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlalarm einer Brandschutzanlage

Aurich-Sandhorst (ots)

Durch die Aktivierung einer automatischen Rauchabsauganlage löste am Freitagnachmittag die Brandmeldeanlage eines Gewerbeobjektes an der Borsigstraße aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst trafen wenig später vor Ort ein und leiteten die Erkundung des Gebäudes ein. Das in Betrieb gegangene Brandschutzsystem überwacht einen Serverraum im Kellergeschoss des Objektes, der folglich durch die Feuerwehrleute unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera auf Brandherde kontrolliert worden ist. Letztendlich konnte hierbei kein Schadensereignis festgestellt werden.

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