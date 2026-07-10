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FW-AUR: Folgenschwere Kollision an der Stadtgrenze

FW-AUR: Folgenschwere Kollision an der Stadtgrenze
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Aurich-Brockzetel (ots)

Auf der Brockzeteler Straße kam es in den Mittwochmittagsstunden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei nahezu voll besetzte Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Siedlerstraße und Landreiterweg miteinander kollidierten. Weil zunächst von mehreren noch eingeschlossenen Personen ausgegangen wurde, sind diverse Kräfte der Rettungsdienste aus dem Landkreis Aurich und Wittmund wie auch die Feuerwehren Ardorf, Middels, Wittmund und Sandhorst mit dem dort stationierten Rüstwagen alarmiert worden. Die Ersteintreffenden konnten jedoch schnell feststellen, dass alle Insassen bereits aus den zusammengestoßenen Autos herausgelangt waren. Vorbeifahrende Ersthelfer hatten schon ohne zu zögern unterstützende Maßnahmen ergriffen.

Während die Rettungsdienste umgehend die Versorgung der insgesamt acht Verletzten übernahmen, stabilisierten die Feuerwehrleute das auf dem Dach zum Stehen gekommene Fahrzeug. Zudem wurden der Brandschutz sichergestellt und die eingesetzten Sanitäter unterstützt. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 26 landete auf einem angrenzenden Landstück und flog einen Patienten in eine Spezialklinik. Die weiteren sieben Menschen, darunter auch vier Kinder, kamen in umliegende Krankenhäuser. Für auf die Rettungsmaßnahmen folgende Tätigkeiten zur polizeilichen Unfallaufnahme sowie die Bergung der zerstörten Karossen blieb die Einsatzstelle noch für längere Zeit voll gesperrt.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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