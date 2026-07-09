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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Pyros rufen Feuerwehr auf den Plan

Aurich (ots)

Rauch zog in der Nacht zu Donnerstag durch einen Treppenraum der Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes. Die hierdurch ausgelöste Brandmeldeanlage leitete die Alarmierung der Feuerwehr Aurich ein. Den Einsatzkräften entgegnete bei der Erkundung des Untergeschosses sowohl die leichte Verrauchung als auch der markante Geruch von Feuerwerkskörpern. Letztere konnten kurz darauf abgebrannt in dem betroffenen Treppenhaus vorgefunden werden, das daraufhin mit einem Überdrucklüfter vom restlichen Qualm befreit worden ist. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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