PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Dampfentwicklung täuscht Rauchmelder

FW-AUR: Dampfentwicklung täuscht Rauchmelder
  • Bild-Infos
  • Download

Aurich-Egels (ots)

Durch eine Brandmeldeanlagen-Auslösung wurden am Dienstagabend die Feuerwehr Wallinghausen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich zu einem Molkereibetrieb an der Egelser Straße alarmiert. Die sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des zweiwöchentlichen Dienstabends im Feuerwehrhaus befindlichen Wallinghausener Einsatzkräfte besetzten umgehend ihre Fahrzeuge rückten aus. Nach erfolgter Lokalisierung des für den Feueralarm ursächlichen Rauchmelders konnte lediglich Wasserdampf als Auslösegrund festgestellt werden. Beide Feuerwehren kehrten nach gut 30 Minuten wieder zu den Gerätehäusern zurück.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 08:00

    FW-AUR: Hilfe nicht benötigt

    Aurich (ots) - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr Aurich waren am Sonntagvormittag in der Dwarsglupe im Einsatz. Zu einem dort lebenden Anwohner hatte bereits längere Zeit kein Kontakt hergestellt werden können, weshalb sich die Einsatzkräfte aufgrund einer vermuteten Notsituation nach zuvor erfolglosem Klingeln und Klopfen Zugang in die Mehrparteienhauswohnung verschafften. Dort trafen sie den Mieter schließlich wohlbehalten an, der nach kurzer Untersuchung durch den ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 17:00

    FW-AUR: Vermissten trotz Dunkelheit rasch aufgefunden

    Aurich-Haxtum (ots) - Eine Personensuche im Ortsteil Haxtum konnte in der Nacht zu Samstag schon nach kurzer Zeit mit positivem Ausgang beendet werden. Gegen 01:45 Uhr forderte die Polizei Unterstützung durch die Feuerwehr an. Der Bewohner einer Seniorenwohnanlage galt zu diesem Zeitpunkt seit gut drei Stunden als vermisst. Zuständige Führungskräfte, die Drohnengruppe der Stadtfeuerwehr sowie der bei der Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren