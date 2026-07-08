Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Dampfentwicklung täuscht Rauchmelder

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Aurich-Egels (ots)

Durch eine Brandmeldeanlagen-Auslösung wurden am Dienstagabend die Feuerwehr Wallinghausen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich zu einem Molkereibetrieb an der Egelser Straße alarmiert. Die sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des zweiwöchentlichen Dienstabends im Feuerwehrhaus befindlichen Wallinghausener Einsatzkräfte besetzten umgehend ihre Fahrzeuge rückten aus. Nach erfolgter Lokalisierung des für den Feueralarm ursächlichen Rauchmelders konnte lediglich Wasserdampf als Auslösegrund festgestellt werden. Beide Feuerwehren kehrten nach gut 30 Minuten wieder zu den Gerätehäusern zurück.

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