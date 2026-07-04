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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermissten trotz Dunkelheit rasch aufgefunden

Aurich-Haxtum (ots)

Eine Personensuche im Ortsteil Haxtum konnte in der Nacht zu Samstag schon nach kurzer Zeit mit positivem Ausgang beendet werden. Gegen 01:45 Uhr forderte die Polizei Unterstützung durch die Feuerwehr an. Der Bewohner einer Seniorenwohnanlage galt zu diesem Zeitpunkt seit gut drei Stunden als vermisst. Zuständige Führungskräfte, die Drohnengruppe der Stadtfeuerwehr sowie der bei der Feuerwehr Middels stationierte Einsatzleitwagen 2 des Landkreises Aurich wurden daraufhin zum Treffpunkt in die Bürgermeister-Friesenborg-Straße entsandt.

Im Zuge der gemeinsamen Lagebesprechung legten die Einsatzkräfte erste Suchgebiete fest, welche zunächst mit zwei eingesetzten Drohnen und darin integrierten Wärmebildkameras überflogen worden sind. Weitere Umgebungsbereiche sollten in der Folge mit Fahrzeugen und Personen abgesucht werden, weshalb kurz darauf die Feuerwehren Haxtum, Aurich und Walle sowie eine weitere Drohnengruppe der Feuerwehr Wiesmoor alarmiert wurden. Noch während sich die nachgeforderten Kräfte auf der Anfahrt zum Bereitstellungsraum befanden, konnte die vermisste Person wohlbehalten durch eine Streifenwagenbesatzung aufgefunden werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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