Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hilfe nicht benötigt

Aurich (ots)

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr Aurich waren am Sonntagvormittag in der Dwarsglupe im Einsatz. Zu einem dort lebenden Anwohner hatte bereits längere Zeit kein Kontakt hergestellt werden können, weshalb sich die Einsatzkräfte aufgrund einer vermuteten Notsituation nach zuvor erfolglosem Klingeln und Klopfen Zugang in die Mehrparteienhauswohnung verschafften. Dort trafen sie den Mieter schließlich wohlbehalten an, der nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben konnte.

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