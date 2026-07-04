Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Herabhängenden Ast beseitigt

Südbrookmerland-Bedekaspel (ots)

Zur Beseitigung einer Gefahrenstelle wurde die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in den späten Freitagnachmittagsstunden durch die Feuerwehr Wiegboldsbur nach Bedekaspel angefordert. Auf dem Gelände einer Hotelanlage am Marscher Weg drohte ein etwa fünf Meter langer und bereits gebrochener Ast aus der Krone eines Baumes heraus auf die darunterliegenden Parkflächen zu stürzen. Binnen einer halben Stunde entfernten die angerückten Feuerwehrleute das Geäst aus dem Rettungskorb der Drehleiter heraus mit einer Bügelsäge.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell