FW-AUR: Morgendlicher Einsatz im Krankenhaus

Aurich-Egels (ots) - Die Feuerwehr Wallinghausen und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich wurden am Sonntagnachmittag zu einem Molkereibetrieb an der Egelser Straße alarmiert. Anlass dazu gab die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage des Objektes. Wenig später anrückende Einsatzkräfte führten daraufhin Erkundungsmaßnahmen in dem Betrieb durch, wobei aber kein Schadensereignis als Auslösegrund ...

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