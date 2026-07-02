FW-AUR: Morgendlicher Einsatz im Krankenhaus
Aurich (ots)
Ein Brandmeldealarm ließ die Feuerwehr Aurich am Donnerstagmorgen an die Wallinghausener Straße ausrücken. Einsatzkräfte begingen kurz darauf das dortige Krankenhaus und stellten hierbei fest, dass es zur Aktivierung eines Rauchmelders im Kellergeschoss gekommen war. Das Gerät hatte auf eine Dampfentwicklung reagiert, wodurch der Täuschungsalarm ausgelöst wurde.
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