FW-AUR: Gepresstes Heu entflammt
Aurich (ots)
Auf einem Landstück an der Jadestraße geriet in den frühen Mittwochabendstunden ein Rundballen in Brand. Von der Wittmunder Regionalleitstelle alarmierte Kräfte der Feuerwehr Aurich leiteten vor Ort die Löschmaßnahmen mit einem Strahlrohr ein. Weil sich der Ballen im Bereich der Feldmitte befand, mussten hierfür zunächst längere Schlauchleitungen verlegt werden. Zum Erreichen sämtlicher Glutnester zogen die Feuerwehrleute das gepresste Heu zudem mit einer Forke auseinander. Rund eine halbe Stunde dauerte die Brandbekämpfung an, ehe eine abschließende Kontrolle mittels Wärmebildkamera durchgeführt und die Einsatzstelle daraufhin zurückgebaut worden ist.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell