Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gepresstes Heu entflammt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aurich (ots)

Auf einem Landstück an der Jadestraße geriet in den frühen Mittwochabendstunden ein Rundballen in Brand. Von der Wittmunder Regionalleitstelle alarmierte Kräfte der Feuerwehr Aurich leiteten vor Ort die Löschmaßnahmen mit einem Strahlrohr ein. Weil sich der Ballen im Bereich der Feldmitte befand, mussten hierfür zunächst längere Schlauchleitungen verlegt werden. Zum Erreichen sämtlicher Glutnester zogen die Feuerwehrleute das gepresste Heu zudem mit einer Forke auseinander. Rund eine halbe Stunde dauerte die Brandbekämpfung an, ehe eine abschließende Kontrolle mittels Wärmebildkamera durchgeführt und die Einsatzstelle daraufhin zurückgebaut worden ist.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell