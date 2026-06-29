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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Automatische Feuermeldung bestätigt sich nicht

Aurich-Egels (ots)

Die Feuerwehr Wallinghausen und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich wurden am Sonntagnachmittag zu einem Molkereibetrieb an der Egelser Straße alarmiert. Anlass dazu gab die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage des Objektes. Wenig später anrückende Einsatzkräfte führten daraufhin Erkundungsmaßnahmen in dem Betrieb durch, wobei aber kein Schadensereignis als Auslösegrund festgestellt werden konnte. Mit Rückstellung der Brandmeldeanlage war der Einsatz bereits nach wenigen Minuten beendet.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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