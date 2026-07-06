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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Teile von Baumkrone absturzbedroht

FW-AUR: Teile von Baumkrone absturzbedroht
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Aurich-Wiesens (ots)

Die Feuerwehr Wiesens und die Drehleiter der Feuerwehr Aurich sind am Montagnachmittag in die Straße Am Lindenbaum ausgerückt. In unmittelbarer Nachbarschaft eines Kindergartens waren mehrere Äste aus einer Baumkrone herausgebrochen und drohten nun auf die darunterliegende Fahrbahn zu stürzen. Zur Sicherung der Einsatzstelle wurde die Straße zunächst vollständig abgesperrt. Aus dem Korb der Drehleiter konnten die beschädigten Baumteile in etwa acht Metern Höhe daraufhin mit Hilfe einer Kettensäge kontrolliert aus der Krone entfernt werden. Anschließend wurde das herabgefallene Geäst zerkleinert und vollständig beseitigt, ehe die für rund eine halbe Stunde gesperrte Fahrbahn wieder freigegeben worden ist.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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