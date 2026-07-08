FW-AUR: Nicht erkennbarer Auslösegrund
Aurich (ots)
Einen Feueralarm hat es am Mittwochvormittag in der Auricher Stadtbibliothek gegeben. Um 09:15 Uhr war die automatische Brandmeldeanlage bei der Leitstelle in Wittmund aufgelaufen, welche daraufhin die Alarmierung der Feuerwehr Aurich veranlasste. Wenig später anrückende Einsatzkräfte fanden den hierfür ursächlichen Rauchmelder im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen schnell vor, konnten jedoch keinen konkreten Auslösegrund in den Räumlichkeiten erkennen. Die Brandmeldeanlage ist folglich zurückgestellt und die Einsatzstelle einem Objektverantwortlichen übergeben worden.
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