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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nicht erkennbarer Auslösegrund

Aurich (ots)

Einen Feueralarm hat es am Mittwochvormittag in der Auricher Stadtbibliothek gegeben. Um 09:15 Uhr war die automatische Brandmeldeanlage bei der Leitstelle in Wittmund aufgelaufen, welche daraufhin die Alarmierung der Feuerwehr Aurich veranlasste. Wenig später anrückende Einsatzkräfte fanden den hierfür ursächlichen Rauchmelder im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen schnell vor, konnten jedoch keinen konkreten Auslösegrund in den Räumlichkeiten erkennen. Die Brandmeldeanlage ist folglich zurückgestellt und die Einsatzstelle einem Objektverantwortlichen übergeben worden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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