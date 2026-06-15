Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer bei Unfall auf der A30 schwer verletzt

Bad Bentheim/A30 (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 30 bei Bad Bentheim ist am Sonntag gegen 12:05 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 56-Jährige war mit seinem Motorrad auf der A30 in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er aufgrund einer Windböe ins Schleudern. In der Folge stürzte der Mann und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

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