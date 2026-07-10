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FW-AUR: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B210

FW-AUR: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B210
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Aurich-Middels (ots)

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 210 frontal zusammengestoßen. Ein Fahrzeug landete infolge des Aufpralls in einem angrenzenden Graben, während der zweite Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Beim Eintreffen der gegen 15:45 Uhr zur Hilfeleistung alarmierten Feuerwehr Middels waren die beiden beteiligten Fahrerinnen bereits aus den Wagen gelangt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden sie durch Ersthelfer betreut. Die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und sperrten die Unfallstelle an der Kreuzung Esenser Straße/Westerlooger Straße/Langefelder Straße ab.

Eine Kontrolle auf austretende Betriebsstoffe an den erheblich beschädigten Autos verlief ergebnislos. Die Fahrzeugbatterien wurden zur Vorbereitung auf den Abtransport frühzeitig abgeklemmt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Nach knapp zwei Stunden waren die zwei Pkw durch Abschleppunternehmen geborgen worden, sodass die Bundesstraße wieder vollständig freigegeben und der Einsatz für die angerückten Feuerwehrkräfte beendet werden konnte. Der Verkehr floss zwischenzeitlich über umliegende Ausweichstrecken.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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