FW-AUR: Kochdämpfe lassen Rauchmelder anschlagen
Aurich (ots)
Für eine kurzzeitige Betriebsunterbrechung hat am Montagvormittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Supermarktes am Pferdemarkt gesorgt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden bereits frühzeitig auf einen mutmaßlichen Täuschungsalarm hingewiesen, der sich kurz darauf bestätigen sollte. Während eines Bratvorgangs kam es unbeabsichtigt zu einer kurzzeitig stärkeren Rauchentwicklung, die einen nahegelegenen Brandmelder anschlagen ließ. Nachdem der Feueralarm folglich zurückgestellt worden war, konnten Mitarbeitende und Kundschaft wieder in das Gebäude zurückkehren.
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