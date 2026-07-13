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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kochdämpfe lassen Rauchmelder anschlagen

Aurich (ots)

Für eine kurzzeitige Betriebsunterbrechung hat am Montagvormittag die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Supermarktes am Pferdemarkt gesorgt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden bereits frühzeitig auf einen mutmaßlichen Täuschungsalarm hingewiesen, der sich kurz darauf bestätigen sollte. Während eines Bratvorgangs kam es unbeabsichtigt zu einer kurzzeitig stärkeren Rauchentwicklung, die einen nahegelegenen Brandmelder anschlagen ließ. Nachdem der Feueralarm folglich zurückgestellt worden war, konnten Mitarbeitende und Kundschaft wieder in das Gebäude zurückkehren.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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