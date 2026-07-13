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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Wärme, aber kein Feuer

Aurich-Extum (ots)

Die Feuerwehr Haxtum und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich rückten in den Montagmittagsstunden zu einer Schule am Extumer Weg aus. Zuvor war die Brandmeldeanlage des Objektes bei der Kooperativen Regionalleitstelle in Wittmund aufgelaufen. Vor Ort ließ sich die Auslösung des Feueralarms auf zwei Rauchmelder zurückführen, ein Brand in den leicht aufgeheizten Räumlichkeiten jedoch nicht feststellen. Die Einsatzstelle wurde kurz darauf an einen Objektverantwortlichen übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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