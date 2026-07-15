FW-AUR: Ohne Feststellung verblieben
Aurich (ots)
In einem Treppenraum der Herberge am Ellernfeld schlug am Mittwochvormittag ein Rauchmelder Alarm. Die dadurch ausgelöste Brandmeldeanlage führte zur Verständigung der Feuerwehr Aurich. Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Teil wie auch angrenzende Bereiche in dem zwischenzeitlich geräumten Gebäude, konnten jedoch kein Schadensereignis ausfindig machen. Nach entsprechender Zurückstellung der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle wieder verlassen.
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